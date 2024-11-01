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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Клермон - Лорьян
Клермон - Лорьян: обзор матча 01 ноября 2024
Клермон
01.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лорьян
45'
Д. Да Силва
76'
M. Douane
81'
Т. Айегун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лорьян
Желтая карточка
Й. Армугом
90'
+4
Замена
Й. Маньин
️️️️
H. Saivet
82'
Замена
Й. Армугом
️️️️
M. Douane
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Айегун
Желтая карточка
Б. Диалло
80'
78'
Замена
А. Авом
️️️️
Ж. Макенго
78'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
I. James
ГОЛ! 2:0!
M. Douane
76'
73'
Замена
Ж. Понко
️️️️
М. Бамба
Замена
M. Baaloudj
️️️️
Ф. Дьедиу
69'
Замена
A. Ackra
️️️️
Х. Кейта
69'
62'
Замена
М. Бамба
️️️️
С. Сумано
61'
Замена
П. Пажи
️️️️
Д. Мвука
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Силва
Пас отдал
Ж. Жаке
45'
44'
Желтая карточка
П. Кацерис
24'
Желтая карточка
I. James
Желтая карточка
Й. Гастьен
20'
17'
Желтая карточка
Л. Абержель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
(К)
ОП
10
Henri Saivet
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
44
Allan Ackra
ЦП
17
Ousmane Diop
ЦФ
10
M. Baaloudj
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
62
Артур Авом
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4-1-3-2
16
Н'Диайе
22
Диалло
3
Да Силва
5
Жаке
25
Конате
25
Гастьен
10
8
Кейта
11
12
18
Дьедиу
4-1-1-2-2
38
Мвого
32
Аджей
3
Тальби
15
Лапорт
12
19
Абержель
17
Макенго
22
Мвука
77
Кацерис
15
Айегун
99
Сумано
11
31
Армугом
31
Армугом
11
10
6
Маньин
6
Маньин
10
8
Кейта
44
44
8
Кейта
18
Дьедиу
10
10
18
Дьедиу
12
13
Йонгва
13
Йонгва
12
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
Бамба
21
Понко
21
Понко
Бамба
22
Мвука
7
Пажи
7
Пажи
22
Мвука
99
Сумано
9
Бамба
9
Бамба
99
Сумано
Остались в запасе
Клермон
Лорьян
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Лорьян
3
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
16
Офсайды
1
0
Количество передач
412
511
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
Новости команд
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Клермон
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