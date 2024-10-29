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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Клермон
Лаваль - Клермон: обзор матча 29 октября 2024
Лаваль
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
1 : 2
Завершен
Клермон
29'
М. Селлуки
68'
Й. Гастьен
87'
M. Douane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Клермон
90'
+1
Желтая карточка
М. Н'Диайе
87'
ГОЛ! 1:2!
M. Douane
Пас отдал
M. Bouchenna
85'
Замена
M. Bouchenna
️️️️
Й. Гастьен
Замена
L. Martins
️️️️
М. Камара
73'
71'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Ф. Дьедиу
71'
Замена
Й. Армугом
️️️️
Ш. Умар Конате
68'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гастьен
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
65'
Замена
С. Дукуре
️️️️
M. Tchokounté
65'
61'
Замена
M. Baaloudj
️️️️
H. Saivet
Желтая карточка
J. Roye
54'
44'
Желтая карточка
M. Douane
ГОЛ! 1:0!
М. Селлуки
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
(К)
ОП
10
Henri Saivet
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
3
William Bianda
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
10
M. Baaloudj
ЦФ
19
Mohamed-Amine Bouchenna
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
4-1-5
30
Самасса
21
Коколо
23
7
21
Куасси
19
Селлуки
11
Камара
4
9
Зохи
6
18
4-1-3-2
16
Н'Диайе
25
Конате
3
Да Силва
5
Жаке
22
Диалло
25
Гастьен
10
8
Кейта
11
17
18
Дьедиу
11
Камара
11
11
11
Камара
4
8
8
4
18
22
Дукуре
22
Дукуре
18
25
Конате
31
Армугом
31
Армугом
25
Конате
18
Дьедиу
6
Маньин
6
Маньин
18
Дьедиу
10
10
10
10
25
Гастьен
19
19
25
Гастьен
Остались в запасе
Лаваль
Клермон
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
3
William Bianda
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
3
William Bianda
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лаваль - Клермон
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
0
Количество передач
416
506
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Посещаемость:
6799
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