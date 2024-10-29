Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лорьян - Дюнкерк
Лорьян - Дюнкерк: обзор матча 29 октября 2024
Лорьян
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
4 : 2
Завершен
Дюнкерк
28'
Д. Мвука
55'
С. Сумано
83'
Т. Айегун
85'
С. Сумано
7'
М. Ривера
44'
М. Ривера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Дюнкерк
90'
+3
Красная карточка
A. Sekongo
90'
+1
Желтая карточка
В. Сассо
Замена
Ж. Лапорт
️️️️
И. Силва
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
С. Сумано
Пас отдал
Т. Айегун
85'
ГОЛ! 3:2!
Т. Айегун
Пас отдал
И. Силва
83'
Замена
П. Пажи
️️️️
Ж. Понко
79'
78'
Замена
Г. Курте
️️️️
Y. Bammou
75'
Замена
Ж. Яссин
️️️️
К. Теян
74'
Замена
В. Сассо
️️️️
Н. Фернандес
63'
Замена
Н. Скитта
️️️️
E. Bardeli
63'
Замена
Б. Юссуф
️️️️
Д. Кейруш
Замена
Т. Айегун
️️️️
М. Бамба
62'
Замена
П. Кацерис
️️️️
Д. Мвука
62'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
А. Авом
62'
ГОЛ! 2:2!
С. Сумано
Пас отдал
Л. Абержель
55'
Пенальти не реализован!
М. Бамба
50'
49'
Желтая карточка
О. Санганте
44'
ГОЛ! 1:2!
М. Ривера
Пас отдал
Y. Bammou
ГОЛ! 1:1!
Д. Мвука
Пас отдал
Д. Йонгва
28'
18'
Желтая карточка
Д. Кейруш
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Ривера
Пас отдал
К. Теян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Дюнкерк
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Geoffrey Kondo
ЦП
42
Anto Sekongo
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
27
Marco Essimi
ЦП
15
Натан Скитта
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
3-1-1-2-3
38
Мвого
13
Йонгва
32
Аджей
5
Менди
19
Абержель
62
Авом
21
Понко
22
Мвука
9
Бамба
99
Сумано
2
Силва
4-3-1-3
26
Санганте
4
Фернандес
5
Кейруш
2
24
42
18
7
Ривера
30
Теян
19
16
2
Силва
15
Лапорт
15
Лапорт
2
Силва
62
Авом
17
Макенго
17
Макенго
62
Авом
22
Мвука
77
Кацерис
77
Кацерис
22
Мвука
9
Бамба
15
Айегун
15
Айегун
9
Бамба
21
Понко
7
Пажи
7
Пажи
21
Понко
4
Фернандес
23
Сассо
23
Сассо
4
Фернандес
5
Кейруш
17
Юссуф
17
Юссуф
5
Кейруш
18
15
Скитта
15
Скитта
18
30
Теян
80
Яссин
80
Яссин
30
Теян
19
18
Курте
18
Курте
19
Остались в запасе
Лорьян
Дюнкерк
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
24
Эвен Жауэн
ВР
27
Marco Essimi
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
Остались в запасе
24
Эвен Жауэн
ВР
27
Marco Essimi
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Лорьян - Дюнкерк
1
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
18
Офсайды
9
0
Количество передач
362
437
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Мустуар
Посещаемость:
12036 из 18500 зрителей (65%)
Новости команд
Все
Лорьян
Дюнкерк
Раскрыта оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
12:36
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
10:14
«Откровенно повезло»: во Франции принизили значимость «сухаря с изюмом» Сафонова
10:03
Лига 1. «ПСЖ» без труда обыграл «Лорьян» (2:0), Сафонову не забили пенальти
00:38
2
«ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 21:35
Раскрыта оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
12:36
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Лорьяном»
10:14
«Откровенно повезло»: во Франции принизили значимость «сухаря с изюмом» Сафонова
10:03
Лига 1. «ПСЖ» без труда обыграл «Лорьян» (2:0), Сафонову не забили пенальти
00:38
2
«ПСЖ» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 21:35
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+