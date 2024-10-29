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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Париж
Амьен - Париж: обзор матча 29 октября 2024
Амьен
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
0 : 0
Завершен
Париж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Париж
Замена
E. Dao
️️️️
Л. Мафута
90'
+2
Замена
М. Джауаб
️️️️
С. Корчиа
90'
+1
87'
Замена
O. Sissoko
️️️️
И. Кеббаль
Замена
S. Bakayoko
️️️️
K. Kaiboue
85'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Р. Лутин
74'
66'
Замена
A. Soumahoro
️️️️
В. Марчетти
65'
Замена
A. Gory
️️️️
Н. Дико
59'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
J. Lopez
59'
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Дусе
49'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
Р. Вита
25'
10'
Желтая карточка
Л. Дусе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
58
Mactar Tine
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
21
Вита
3
Урогиде
14
Корчиа
2
Фофана
30
22
93
Лутин
70
Кандиль
14
Мафута
50
4-2-1-1-2
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
39
5
Оллила
44
Дусе
4
Марчетти
20
Лопес
10
Кеббаль
20
12
Дико
22
21
21
22
14
Корчиа
23
Джауаб
23
Джауаб
14
Корчиа
93
Лутин
34
Бойя
34
Бойя
93
Лутин
14
Мафута
22
22
14
Мафута
4
Марчетти
22
22
4
Марчетти
44
Дусе
17
Камара
17
Камара
44
Дусе
10
Кеббаль
18
18
10
Кеббаль
12
Дико
11
11
12
Дико
20
11
Крассо
11
Крассо
20
Остались в запасе
Амьен
Париж
16
Alexis Sauvage
ВР
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
58
Mactar Tine
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
1
Реми Риу
ВР
22
Jules Gaudin
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
58
Mactar Tine
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
22
Jules Gaudin
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Амьен - Париж
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
299
635
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
91
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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