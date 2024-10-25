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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Амьен
По - Амьен: обзор матча 25 октября 2024
По
25.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 10 тур
0 : 2
Завершен
Амьен
10'
О. Урогиде
30'
A. Leautey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Амьен
89'
Замена
М. Джауаб
️️️️
A. Leautey
83'
Замена
S. Bakayoko
️️️️
М. Фофана
83'
Замена
И. Икия Дими
️️️️
Н. Кандиль
Желтая карточка
П. Мбуп
79'
Замена
А. Милль
️️️️
А. Бобишон
76'
73'
Замена
O. Gene
️️️️
Р. Лутин
Замена
J. Lambert Evan's Allan
️️️️
Ж. Калулу
66'
Замена
И. Мохамед
️️️️
Y. Njoh
58'
Замена
Т. Арконт
️️️️
K. Boutaïb
58'
Замена
У. Нгом
️️️️
X. Kouassi
58'
30'
ГОЛ! 0:2!
A. Leautey
Пас отдал
Р. Лутин
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Урогиде
Пас отдал
С. Корчиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
По
40
Tao Paradowski
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Антуан Милль
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
4-3-3
21
Камара
17
Калулу
5
19
Канте
7
Куду
4
21
14
Бобишон
7
9
Мбуп
10
3-1-3-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
21
Вита
2
Фофана
34
Бойя
93
Лутин
22
70
Кандиль
50
14
Мафута
17
Калулу
15
15
17
Калулу
4
79
Нгом
79
Нгом
4
7
37
Мохамед
37
Мохамед
7
10
7
Арконт
7
Арконт
10
14
Бобишон
17
Милль
17
Милль
14
Бобишон
50
23
Джауаб
23
Джауаб
50
2
Фофана
21
21
2
Фофана
93
Лутин
30
30
93
Лутин
70
Кандиль
7
Икия Дими
7
Икия Дими
70
Кандиль
Остались в запасе
По
Амьен
40
Tao Paradowski
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Alexis Sauvage
ВР
58
Mactar Tine
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
40
Tao Paradowski
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
58
Mactar Tine
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча По - Амьен
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
20
5
Офсайды
1
2
Количество передач
544
360
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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