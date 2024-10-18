Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Дюнкерк
Лаваль - Дюнкерк: обзор матча 18 октября 2024
Лаваль
18.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
3 : 2
Завершен
Дюнкерк
15'
M. Tchokounté
26'
М. Селлуки
34'
М. Камара
56'
В. Сассо
68'
К. Куасси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Дюнкерк
90'
+4
Пенальти не реализован!
Г. Курте
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
86'
Замена
С. Дукуре
️️️️
М. Селлуки
86'
82'
Замена
Ж. Яссин
️️️️
К. Теян
82'
Замена
Н. Фернандес
️️️️
О. Санганте
Замена
Ж. Тель
️️️️
М. Камара
75'
75'
Замена
A. Sekongo
️️️️
У. Рагубер
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
74'
68'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Куасси
Замена
P. Ouaneh
️️️️
К. Зохи
65'
63'
Замена
M. Essimi
️️️️
М. Ривера
63'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
Н. Скитта
61'
Желтая карточка
У. Рагубер
56'
ГОЛ! 3:1!
В. Сассо
Пас отдал
Н. Скитта
ГОЛ! 3:0!
М. Камара
Пас отдал
М. Селлуки
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Селлуки
26'
ГОЛ! 1:0!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
15'
6'
Желтая карточка
О. Санганте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
30
Кай Теян
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Дюнкерк
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
27
Marco Essimi
ЦП
16
Adrián Ortolá
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
4-1-5
30
Самасса
21
Куасси
75
Черни
23
7
19
Селлуки
4
18
11
Камара
9
Зохи
6
3-1-2-2-2
24
Жауэн
26
Санганте
23
Сассо
2
30
Абнер
8
Рагубер
18
7
Ривера
15
Скитта
18
Курте
30
Теян
9
Зохи
15
15
9
Зохи
4
8
8
4
18
39
39
18
11
Камара
9
Тель
9
Тель
11
Камара
19
Селлуки
22
Дукуре
22
Дукуре
19
Селлуки
26
Санганте
4
Фернандес
4
Фернандес
26
Санганте
15
Скитта
5
Кейруш
5
Кейруш
15
Скитта
8
Рагубер
42
42
8
Рагубер
7
Ривера
27
27
7
Ривера
30
Теян
80
Яссин
80
Яссин
30
Теян
Остались в запасе
Лаваль
Дюнкерк
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
16
Adrián Ortolá
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
Остались в запасе
16
Adrián Ortolá
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Лаваль - Дюнкерк
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
21
11
Офсайды
5
1
Количество передач
264
614
Сейвы
5
0
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
Все
Лаваль
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+