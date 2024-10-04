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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Ред Стар
Анси - Ред Стар: обзор матча 04 октября 2024
Анси
04.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ред Стар
84'
H. Soukouna
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Ред Стар
90'
+5
Желтая карточка
D. Durand
87'
Замена
K. Cisse
️️️️
S. Renel
ГОЛ! 1:0!
H. Soukouna
Пас отдал
J. Tiendrebeogo
84'
80'
Замена
A. Fall
️️️️
Я. Мбок
Замена
А. Бермон
️️️️
C. Billemaz
78'
Замена
J. Tiendrebeogo
️️️️
Й. Демонси
78'
73'
Желтая карточка
B. Mendy
67'
Замена
J. Eickmayer
️️️️
J. Dembi
Замена
J. Kouadio
️️️️
A. Drouhin
46'
35'
Замена
H. Benali
️️️️
A. Badji
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Ред Стар
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
4
Bissenty Mendy
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Ryad Hachem
(К)
ЦП
26
Jose Dembi
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Анси
16
Томас Калленс
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
42
Wael Debbiche
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
26
Антони Бермон
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
11
Тревис Даго
ЦФ
Ред Стар
16
William Avognan
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
28
Loic Kouagba
ЦЗ
17
Joachim Eickmayer
ЦП
11
K. Cisse
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
4-1-2-3
1
Эскале
41
2
21
Н'Сакаля
21
5
Каши
17
Пажо
24
Демонси
28
22
9
3-4-4
13
Дукуре
4
5
26
80
Мбок
17
26
25
7
10
Ифнауи
1
21
27
27
21
24
Демонси
18
18
24
Демонси
22
26
Бермон
26
Бермон
22
26
17
17
26
17
11
11
17
25
7
7
25
80
Мбок
9
9
80
Мбок
Остались в запасе
Анси
Ред Стар
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
23
Карим Сиссе
АП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
16
William Avognan
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
28
Loic Kouagba
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
23
Карим Сиссе
АП
11
Тревис Даго
ЦФ
Остались в запасе
16
William Avognan
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
28
Loic Kouagba
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Анси - Ред Стар
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
19
Офсайды
2
7
Количество передач
291
424
Сейвы
0
3
Точность передач %
61
66
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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