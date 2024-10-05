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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Лорьян
Кан - Лорьян: обзор матча 05 октября 2024
Кан
05.10.2024, суббота, 15:00
Франция. Лига 2, 8 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
17'
Т. Гомис
35'
Э. Жуниор Крупи
87'
М. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Лорьян
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Бамба
76'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Э. Жуниор Крупи
Замена
I. Najim
️️️️
Т. Гомис
75'
Замена
D. Bolumbu
️️️️
Q. Lecoeuche
75'
67'
Замена
Д. Мвука
️️️️
С. Сумано
66'
Замена
М. Бамба
️️️️
Ж. Понко
Замена
L. Rajot
️️️️
B. Brahimi
61'
Желтая карточка
Q. Lecoeuche
49'
Замена
N. Lebreton
️️️️
Г. Кьереме
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жуниор Крупи
Пас отдал
С. Сумано
ГОЛ! 1:0!
Т. Гомис
Пас отдал
B. Traoré
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Жюльен Понко
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
7
Ilyes Najim
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Enzo Genton
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
2-1-2-5
1
Мандре
29
Томас
77
6
М'Вила
61
27
Кьереме
19
Менди
4
13
10
27
Гомис
4-1-1-3-1
38
Мвого
24
Калюлю
5
Менди
32
Аджей
13
Йонгва
19
Абержель
62
Авом
22
Крупи
21
Понко
77
Кацерис
99
Сумано
13
3
3
13
27
Кьереме
20
20
27
Кьереме
10
5
5
10
27
Гомис
7
7
27
Гомис
99
Сумано
22
Мвука
22
Мвука
99
Сумано
21
Понко
9
Бамба
9
Бамба
21
Понко
22
Крупи
15
Айегун
15
Айегун
22
Крупи
Остались в запасе
Кан
Лорьян
16
Яннис Клементия
ВР
8
M. Le Bihan
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Enzo Genton
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
8
M. Le Bihan
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Enzo Genton
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Лорьян
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
15
Офсайды
0
1
Количество передач
387
491
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
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