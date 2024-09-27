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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Дюнкерк
Мартиг - Дюнкерк: обзор матча 27 сентября 2024
Мартиг
27.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 7 тур
1 : 1
Завершен
Дюнкерк
10'
М. Робен
70'
Н. Скитта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мартиг - Дюнкерк
90'
+5
Желтая карточка
У. Рагубер
Замена
Y. Hadjem
️️️️
Н. Сайнтини
86'
Замена
О. Менди
️️️️
A. Ipiélé
84'
84'
Замена
Б. Юссуф
️️️️
Н. Скитта
84'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Y. Bammou
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Скитта
Пас отдал
К. Теян
69'
Замена
В. Сассо
️️️️
М. Ривера
56'
Желтая карточка
К. Теян
Замена
J. Aymes
️️️️
K. Tlilli
54'
Красная карточка
Y. Marillat
52'
52'
Замена
К. Теян
️️️️
Ж. Яссин
46'
Замена
Н. Скитта
️️️️
A. Sekongo
Желтая карточка
С. Фалет
40'
24'
Желтая карточка
М. Ривера
ГОЛ! 1:0!
М. Робен
Пас отдал
А. Амрауи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мартиг
40
Yan Marillat
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
5
Симон Фалет
(К)
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
44
Милан Робен
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
10
Karim Tlilli
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
42
Anto Sekongo
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
20
Yannick Etilé
ВР
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
22
A. Djaha
ЦЗ
41
Mohamed Bamba
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
29
Оукасс Менди
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
Дюнкерк
16
Ибрахим Коне
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
15
Натан Скитта
АП
30
Кай Теян
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
3-3-1-3
40
39
Сайнтини
24
5
Фалет
88
Амрауи
23
Сиби
3
Сольве
44
Робен
10
14
Муссити-Око
27
3-1-3-1-2
24
Жауэн
2
4
Фернандес
26
Санганте
30
Абнер
8
Рагубер
18
42
7
Ривера
19
80
Яссин
10
40
40
10
39
Сайнтини
21
21
39
Сайнтини
27
29
Менди
29
Менди
27
7
Ривера
23
Сассо
23
Сассо
7
Ривера
Скитта
17
Юссуф
17
Юссуф
Скитта
42
15
Скитта
15
Скитта
42
80
Яссин
30
Теян
30
Теян
80
Яссин
19
9
Нсинги
9
Нсинги
19
Остались в запасе
Мартиг
Дюнкерк
20
Yannick Etilé
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
41
Mohamed Bamba
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Ибрахим Коне
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
20
Yannick Etilé
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
41
Mohamed Bamba
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахим Коне
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Мартиг - Дюнкерк
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
10
10
Офсайды
3
1
Количество передач
259
643
Сейвы
6
1
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
0
10
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Stade Francis Turcan, Martigues
Новости команд
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2025.08.25 16:32
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