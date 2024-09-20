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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Ред Стар - Лаваль
Ред Стар - Лаваль: обзор матча 20 сентября 2024
Ред Стар
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
0 : 3
Завершен
Лаваль
15'
М. Селлуки
37'
М. Селлуки
69'
М. Селлуки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ред Стар - Лаваль
84'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
84'
Замена
J. Roye
️️️️
T. Thomas
Желтая карточка
A. El Hriti
80'
79'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Селлуки
79'
Замена
У. Коколо
️️️️
М. Камара
Замена
A. El Hriti
️️️️
B. Danger
75'
Замена
A. Fall
️️️️
М. Ифнауи
75'
69'
ГОЛ! 0:3!
М. Селлуки
Пас отдал
M. Tchokounté
68'
Замена
M. Tchokounté
️️️️
С. Дукуре
Замена
H. Benali
️️️️
J. Dembi
46'
Замена
️️️️
I. Botella
46'
Замена
D. Durivaux
️️️️
Ф. Дукуре
46'
44'
Желтая карточка
М. Камара
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Селлуки
Пас отдал
С. Дукуре
Желтая карточка
J. Olaitan Ishola
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Селлуки
Пас отдал
С. Дукуре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ред Стар
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
6
Bradley Danger
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Jose Dembi
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
26
Ryad Hachem
ЦП
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
11
K. Cisse
ЦФ
17
Ivann Botella
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
23
Yohan Tavares
(К)
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
11
Мамаду Камара
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Ред Стар
16
William Avognan
ВР
12
Vincent Kany
ЦЗ
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
7
Hacene Benali
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
12
Moise Adilehou
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
4-3-5
5
6
28
13
Дукуре
26
17
26
7
17
11
1
10
Ифнауи
3-2-1-1-3
30
Самасса
15
75
Черни
7
21
Куасси
23
8
19
Селлуки
22
Дукуре
6
11
Камара
13
Дукуре
20
20
13
Дукуре
6
93
93
6
26
7
7
26
10
Ифнауи
9
9
10
Ифнауи
11
Камара
21
Коколо
21
Коколо
11
Камара
7
39
39
7
8
4
4
8
19
Селлуки
9
Зохи
9
Зохи
19
Селлуки
22
Дукуре
18
18
22
Дукуре
Остались в запасе
Ред Стар
Лаваль
16
William Avognan
ВР
12
Vincent Kany
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
1
Maxime Hautbois
ВР
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
William Avognan
ВР
12
Vincent Kany
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Ред Стар - Лаваль
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
597
297
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Stade de Paris, Saint-Ouen
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