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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Анси
Генгам - Анси: обзор матча 20 сентября 2024
Генгам
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 2
Завершен
Анси
22'
К. Сидибе
80'
A. Hemia
4'
Й. Демонси
65'
A. Drouhin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Анси
Замена
С. Наир
️️️️
А. Сиссоко
89'
ГОЛ! 2:2!
A. Hemia
80'
Замена
T. Luvambo
️️️️
К. Сидибе
76'
76'
Замена
А. Бермон
️️️️
A. Larose
67'
Замена
F. Lajugie
️️️️
K. Djoco
67'
Замена
Ф. Н'Сакаля
️️️️
J. Kouadio
65'
ГОЛ! 1:2!
A. Drouhin
Пас отдал
Й. Демонси
Замена
L. Vallier
️️️️
Л. Мароннье
60'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
H. Picard
60'
Замена
Б. Лабе
️️️️
A. Sagna
60'
45'
Желтая карточка
А. Каши
Желтая карточка
А. Сиссоко
43'
36'
Желтая карточка
В. Пажо
ГОЛ! 1:1!
К. Сидибе
22'
4'
ГОЛ! 0:1!
Й. Демонси
Пас отдал
J. Kouadio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
10
Amine Hemia
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
21
Axel Drouhin
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
27
Julien Kouadio
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
26
Антони Бермон
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
4-1-3-2
1
7
26
2
Мароннье
58
Сиссоко
6
Сидибе
11
4
22
43
Сиве
10
4-1-2-3
1
Эскале
2
41
27
21
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
9
28
22
58
Сиссоко
18
Наир
18
Наир
58
Сиссоко
2
Мароннье
24
24
2
Мароннье
6
Сидибе
92
92
6
Сидибе
22
7
7
22
11
96
Лабе
96
Лабе
11
9
6
6
9
27
21
Н'Сакаля
21
Н'Сакаля
27
28
26
Бермон
26
Бермон
28
Остались в запасе
Генгам
Анси
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Сабри Гендуз
ЦФ
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Сабри Гендуз
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
4
Ричи Вальме
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Генгам - Анси
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
440
292
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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