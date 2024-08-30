Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Анси
Кан - Анси: обзор матча 30 августа 2024
Кан
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
1 : 1
Завершен
Анси
62'
L. Rajot
52'
J. Tiendrebeogo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Анси
84'
Замена
G. Ntignee
️️️️
J. Kouadio
Замена
К. Кулибали
️️️️
Г. Кьереме
81'
Замена
H. Tavares
️️️️
D. Meddah
76'
74'
Замена
P. Noha Lemina
️️️️
K. Djoco
Замена
А. Менди
️️️️
M. Le Bihan
65'
Замена
М. Отре
️️️️
N. Lebreton
65'
Замена
B. Brahimi
️️️️
Т. Гомис
65'
ГОЛ! 1:1!
L. Rajot
Пас отдал
Т. Гомис
62'
61'
Замена
M. Mahop
️️️️
А. Бермон
52'
ГОЛ! 0:1!
J. Tiendrebeogo
Пас отдал
А. Бермон
47'
Желтая карточка
J. Tiendrebeogo
Желтая карточка
L. Rajot
42'
35'
Желтая карточка
F. Lajugie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
21
Axel Drouhin
ЦЗ
27
Julien Kouadio
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
26
Антони Бермон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
2
Héliohdino Tavares
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
3
Moise Mahop
ЦЗ
42
Wael Debbiche
ЦЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Goteh Ntignee
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
77
Quentin Paris
ЦФ
3-1-3-3
1
Мандре
77
29
Томас
27
6
М'Вила
27
Кьереме
20
5
28
Вандермерш
8
27
Гомис
4-1-3-2
1
Эскале
27
41
6
21
5
Каши
18
26
Бермон
17
Пажо
9
28
27
2
2
27
20
23
Отре
23
Отре
20
27
Гомис
10
10
27
Гомис
27
Кьереме
17
Кулибали
17
Кулибали
27
Кьереме
8
19
Менди
19
Менди
8
26
Бермон
3
3
26
Бермон
9
7
7
9
27
11
11
27
Остались в запасе
Кан
Анси
16
Яннис Клементия
ВР
37
Léo Milliner
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
11
Тревис Даго
ЦФ
77
Quentin Paris
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
37
Léo Milliner
ЦП
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
11
Тревис Даго
ЦФ
77
Quentin Paris
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Кан - Анси
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
6
18
Офсайды
7
0
Количество передач
667
232
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
59
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
Анси
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+