Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Генгам
Лаваль - Генгам: обзор матча 23 августа 2024
Лаваль
23.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
22'
Ж. Сиве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Генгам
Желтая карточка
L. Martins
90'
+3
89'
Замена
С. Гендуз
️️️️
A. Hemia
Замена
L. Martins
️️️️
S. Sanna
86'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
76'
Замена
У. Коколо
️️️️
А. Черни
75'
73'
Замена
T. Luvambo
️️️️
Ж. Сиве
73'
Замена
J. Mendes
️️️️
A. Sagna
70'
Желтая карточка
С. Наир
Замена
М. Селлуки
️️️️
J. Roye
66'
Замена
К. Зохи
️️️️
M. Adilehou
46'
30'
Желтая карточка
A. Hemia
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сиве
Пас отдал
А. Сиссоко
Желтая карточка
S. Sanna
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
12
Moise Adilehou
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
10
Amine Hemia
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
9
Кевин Зохи
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
38
Idriss Planeix
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
29
Junior Mendes
ЦФ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
4-1-1-4
30
Самасса
7
21
Куасси
75
Черни
23
8
28
Кадиль
4
18
6
12
4-1-3-2
1
58
Сиссоко
18
Наир
24
26
6
Сидибе
22
11
4
10
43
Сиве
75
Черни
21
Коколо
21
Коколо
75
Черни
6
11
11
6
4
19
Селлуки
19
Селлуки
4
12
9
Зохи
9
Зохи
12
7
39
39
7
43
Сиве
92
92
43
Сиве
11
29
29
11
10
19
Гендуз
19
Гендуз
10
Остались в запасе
Лаваль
Генгам
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
38
Idriss Planeix
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
38
Idriss Planeix
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лаваль - Генгам
2
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
21
14
Офсайды
0
3
Количество передач
439
521
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
Все
Лаваль
Генгам
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+