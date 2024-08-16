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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Анси
Дюнкерк - Анси: обзор матча 16 августа 2024
Дюнкерк
16.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Анси
52'
А. Каши
84'
F. Lajugie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Анси
Замена
Л. Бессил
️️️️
E. Bardeli
90'
84'
ГОЛ! 0:2!
F. Lajugie
Замена
Б. Юссуф
️️️️
A. Georgen
83'
81'
Замена
A. Drouhin
️️️️
Ф. Н'Сакаля
81'
Замена
J. Kouadio
️️️️
С. Нтамак
79'
Желтая карточка
Й. Демонси
74'
Желтая карточка
F. Lajugie
Замена
C. Senneville
️️️️
Н. Фернандес
72'
65'
Замена
T. Delphis
️️️️
K. Djoco
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Каши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
42
Anto Sekongo
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Дюнкерк
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
27
Marco Essimi
ЦП
24
Geoffrey Kondo
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
27
Julien Kouadio
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Жауэн
2
23
Сассо
4
Фернандес
26
Санганте
30
Абнер
18
42
7
Ривера
30
Теян
18
Курте
4-1-1-4
1
Эскале
18
Жан
2
6
21
Н'Сакаля
5
Каши
24
Демонси
22
28
19
Нтамак
9
18
29
Бессил
29
Бессил
18
2
17
Юссуф
17
Юссуф
2
4
Фернандес
12
12
4
Фернандес
19
Нтамак
27
27
19
Нтамак
21
Н'Сакаля
21
21
21
Н'Сакаля
9
41
41
9
Остались в запасе
Дюнкерк
Анси
16
Ибрахим Коне
ВР
27
Marco Essimi
ЦП
24
Geoffrey Kondo
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Ибрахим Коне
ВР
27
Marco Essimi
ЦП
24
Geoffrey Kondo
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Дюнкерк - Анси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Анси
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
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