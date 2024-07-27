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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Юнион СЖ
Дендер - Юнион СЖ: обзор матча 27 июля 2024
Дендер
27.07.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Юнион СЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Юнион СЖ
Желтая карточка
Д. Соладио
90'
+3
83'
Желтая карточка
Ф. Лейсен
80'
Замена
К. Терхо
️️️️
Х. Теклаб
80'
Замена
Л. Амани
️️️️
К. Пуэртас
Замена
М. Берте
️️️️
Б. Нсимба
63'
Замена
Д. Соладио
️️️️
Р. Квет
62'
Желтая карточка
М. Вилтард
54'
33'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Дендер
23
Desmond Acquah
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
90
Джорди Соладио
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
1-1-1-2-1
34
Веррипс
21
16
Квет
24
Вилтард
77
Нсимба
20
Грнчар
88
Ферраро
3-3-1-1-2
49
Морис
16
Лейсен
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
27
Садики
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
21
Пуэртас
11
Теклаб
7
10
Эккерт
77
Нсимба
90
Берте
90
Берте
77
Нсимба
16
Квет
90
Соладио
90
Соладио
16
Квет
21
Пуэртас
10
Амани
10
Амани
21
Пуэртас
11
Теклаб
15
Терхо
15
Терхо
11
Теклаб
Остались в запасе
Дендер
Юнион СЖ
23
Desmond Acquah
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
23
Desmond Acquah
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Дендер - Юнион СЖ
2
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
7
Офсайды
3
2
Количество передач
298
665
Сейвы
4
0
Точность передач %
65
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.68
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Ван Ройстадион
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