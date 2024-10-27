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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 27 октября 2024
Утрехт
27.10.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
12'
Х. Карранца
54'
К. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Фейеноорд
Желтая карточка
П. Ааронсон
90'
+5
90'
+1
Замена
C. Nadje
️️️️
К. Тимбер
90'
Желтая карточка
К. Тимбер
88'
Желтая карточка
А. Хадж Мусса
78'
Замена
Г. Смал
️️️️
У. Буэно
78'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
И. Осман
Желтая карточка
Д. Боздоган
75'
Замена
М. Родригес
️️️️
Т. Бут
74'
70'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Х. Карранца
70'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
А. Миламбо
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Мин
57'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Тимбер
Пас отдал
И. Пайшао
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Фрауло
46'
Желтая карточка
В. Йенсен
37'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Карранца
Пас отдал
У. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
7
Аймен Слити
ЦФ
4-3-2-1
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
29
Фрауло
18
Бут
55
Йенсен
10
Катлин
10
Ааронсон
9
Мин
4-2-2-2
1
Велленройтер
26
Рид
3
Белен
17
Ганцко
3
Буэно
16
Ин Бом
23
Тимбер
17
Миламбо
14
Пайшао
9
Карранца
15
Осман
55
Йенсен
18
Торнстра
18
Торнстра
55
Йенсен
29
Фрауло
70
Боздоган
70
Боздоган
29
Фрауло
18
Бут
22
Родригес
22
Родригес
18
Бут
9
Мин
39
Огайо
39
Огайо
9
Мин
3
Буэно
5
Смал
5
Смал
3
Буэно
23
Тимбер
18
18
23
Тимбер
17
Миламбо
6
Зерруки
6
Зерруки
17
Миламбо
9
Карранца
17
Иванушец
17
Иванушец
9
Карранца
15
Осман
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
15
Осман
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
7
Аймен Слити
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
7
Аймен Слити
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
3
2
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
312
531
Сейвы
5
1
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.25
1.67
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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