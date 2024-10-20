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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Утрехт
Гронинген - Утрехт: обзор матча 20 октября 2024
Гронинген
20.10.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
0 : 1
Завершен
Утрехт
20'
Й. Катлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Утрехт
90'
+3
Желтая карточка
М. Родригес
89'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Замена
Т. Остинг
️️️️
J. Schreuders
83'
83'
Замена
М. Родригес
️️️️
Й. Катлин
83'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
Желтая карточка
М. Персман
69'
68'
Желтая карточка
Н. Огайо
Замена
T. de Jonge
️️️️
Р. Мендеш
68'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
R. Postema
68'
63'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Мин
63'
Замена
Т. Бут
️️️️
О. Ромени
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ф. Стам
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Катлин
Пас отдал
О. Фрауло
10'
Желтая карточка
П. Ааронсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Финн Стам
ЦЗ
5
Марко Ренте
(К)
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
33
Alex Mortensen
ЦФ
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-2-1-2-2
21
43
Персман
2
14
5
Ренте
3
Стам
8
Хове
10
Валенте
7
Мендеш
11
26
ван Берген
4-2-2-2
1
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
29
Фрауло
55
Йенсен
10
Ааронсон
10
Катлин
9
Мин
10
Ромени
3
Стам
10
Бакуна
10
Бакуна
3
Стам
7
Мендеш
8
8
7
Мендеш
14
25
Остинг
25
Остинг
14
11
9
Виллумссон
9
Виллумссон
11
55
Йенсен
18
Торнстра
18
Торнстра
55
Йенсен
10
Ромени
18
Бут
18
Бут
10
Ромени
10
Катлин
22
Родригес
22
Родригес
10
Катлин
9
Мин
39
Огайо
39
Огайо
9
Мин
Остались в запасе
Гронинген
Утрехт
24
Dirk Baron
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
33
Alex Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
16
Tom de Graaff
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
33
Alex Mortensen
ЦФ
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Гронинген - Утрехт
1
4
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
17
Офсайды
0
1
Количество передач
509
371
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.51
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
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