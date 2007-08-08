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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
В. Ходеев (Воронеж), О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
И. Синер (Омск)

КАМАЗ - Москва

08.08.2007, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 1/8 финала КАМАЗ - ФК Москва
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