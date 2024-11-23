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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Хэрроджейт
Гиллинхэм - Хэрроджейт: обзор матча 23 ноября 2024
Гиллинхэм
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Хэрроджейт
51'
T. Dieng
59'
Э. О'Коннор
71'
J. March
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Хэрроджейт
90'
+6
Желтая карточка
Z. Asare
90'
+2
Замена
W. Burrell
️️️️
S. Duke-McKenna
85'
Замена
E. Nto
️️️️
J. March
Желтая карточка
G. Lapslie
78'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
E. Williams
77'
Замена
J. Clarke
️️️️
S. Ogie
77'
71'
ГОЛ! 1:2!
J. March
Пас отдал
J. Muldoon
Замена
G. Lapslie
️️️️
E. Coleman
70'
Замена
Д. Нолан
️️️️
T. Dieng
70'
Замена
J. Andrews
️️️️
Э. Невитт
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. О'Коннор
Желтая карточка
S. Ogie
55'
ГОЛ! 1:0!
T. Dieng
Пас отдал
M. Clark
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
21
Euan Williams
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
17
Jayden Clarke
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
Хэрроджейт
28
Marcus Etherington
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
27
Eno Nto
ЦФ
3-2-1-4
25
Тернер
23
5
Эмер
3
21
6
33
Хаттон
5
18
20
Невитт
22
3-1-1-5
1
2
О'Коннор
4
Мун
14
2
22
Дули
18
10
8
11
9
21
14
МакКензи
14
МакКензи
21
22
17
17
22
6
32
32
6
5
7
Нолан
7
Нолан
5
20
Невитт
19
19
20
Невитт
10
6
6
10
9
27
27
9
Остались в запасе
Гиллинхэм
Хэрроджейт
1
Гленн Моррис
ВР
27
Joseph Gbode
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
28
Marcus Etherington
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
27
Joseph Gbode
ЦП
Остались в запасе
28
Marcus Etherington
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Гиллинхэм - Хэрроджейт
2
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
361
303
Сейвы
1
0
Точность передач %
63
63
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Информация о матче
Главный судья:
Matthew Russell, England
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
1
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