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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Уимблдон
Бэрроу - Уимблдон: обзор матча 16 ноября 2024
Бэрроу
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Уимблдон
44'
A. Dallas
2'
Д. Пигот
76'
M. Stevens
77'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Уимблдон
90'
+3
Желтая карточка
J. Lewis
Замена
K. Kouyate
️️️️
Ч. Кирк
83'
Замена
D. Telford
️️️️
C. Mahoney
83'
79'
Желтая карточка
О. Гудман
77'
ГОЛ! 1:3!
M. Stevens
Пас отдал
J. Neufville
76'
ГОЛ! 1:2!
M. Stevens
Пас отдал
Д. Пигот
72'
Замена
I. Ogundere
️️️️
R. Harbottle
72'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
J. Ball
63'
Желтая карточка
J. Ball
Желтая карточка
N. Eccleston
52'
ГОЛ! 1:1!
A. Dallas
44'
Желтая карточка
Ч. Кирк
32'
27'
Желтая карточка
Д. Пигот
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пигот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
42
Theo Vassell
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
22
Chris Popov
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
37
Edward Leach
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3-2-2-4
7
Джексон
22
12
42
23
25
Кирк
11
Ньюби
29
9
16
6
3-4-1-2
1
Гудман
26
31
6
8
12
6
7
7
Тилли
39
Пигот
14
25
Кирк
17
17
25
Кирк
23
19
19
23
26
33
33
26
6
10
10
6
Остались в запасе
Бэрроу
Уимблдон
23
Wyll Stanway
ВР
22
Chris Popov
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
37
Edward Leach
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
22
Chris Popov
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
37
Edward Leach
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Бэрроу - Уимблдон
2
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
393
249
Сейвы
4
4
Точность передач %
67
55
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Ross Joyce, England
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Бэрроу
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
1
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2024.10.02 00:12
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2023.08.30 23:50
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2021.09.22 23:41
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