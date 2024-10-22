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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Суиндон Таун
Солфорд Сити - Суиндон Таун: обзор матча 22 октября 2024
Солфорд Сити
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Суиндон Таун
3'
K. N'Mai
69'
J. Taylor
50'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Суиндон Таун
Замена
M. Lund
️️️️
Т. Форна
90'
+5
Замена
Х. Многа
️️️️
К. Стоктон
90'
+5
85'
Замена
Г. Холл
️️️️
J. McGregor
84'
Замена
S. McGurk
️️️️
D. Butterworth
80'
Замена
А. Дринан
️️️️
J. Cotterill
Желтая карточка
К. Куасси
76'
Замена
C. McAleny
️️️️
Б. Вудберн
70'
ГОЛ! 2:1!
J. Taylor
69'
Замена
J. Taylor
️️️️
Д. Честерс
60'
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Смит
Пас отдал
J. Cotterill
46'
Замена
R. Longelo
️️️️
Д. Кокс
46'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
N. Ofoborh
39'
Желтая карточка
Д. Кокс
Желтая карточка
Т. Эдвардс
15'
ГОЛ! 1:0!
K. N'Mai
Пас отдал
Д. Честерс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
33
Joel McGregor
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
3-4-1-2
32
Джонс
12
Эдвардс
16
Тилт
29
Гарбатт
20
Честерс
14
Форна
10
6
7
Вудберн
13
Стоктон
19
4-3-4
12
Райт
22
Собовале
3
27
Кокс
33
18
Килкенни
30
10
Смит
14
10
12
13
Стоктон
19
Многа
19
Многа
13
Стоктон
20
Честерс
11
11
20
Честерс
14
Форна
8
8
14
Форна
7
Вудберн
14
14
7
Вудберн
33
24
Холл
24
Холл
33
27
Кокс
10
10
27
Кокс
10
20
Тшиманга
20
Тшиманга
10
30
23
Дринан
23
Дринан
30
14
11
11
14
Остались в запасе
Солфорд Сити
Суиндон Таун
1
Matt Young
ВР
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Солфорд Сити - Суиндон Таун
2
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
17
9
Офсайды
2
3
Количество передач
348
289
Сейвы
1
2
Точность передач %
70
63
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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