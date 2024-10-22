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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Бромли
Донкастер Роверс - Бромли: обзор матча 22 октября 2024
Донкастер Роверс
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бромли
20'
B. Thompson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Бромли
Желтая карточка
Б. Шарп
90'
86'
Замена
L. Dennis
️️️️
L. Amantchi
86'
Замена
J. Arthurs
️️️️
L. Leigh
80'
Желтая карточка
C. Jenkinson
78'
Замена
C. Jenkinson
️️️️
D. Imray
Замена
G. Broadbent
️️️️
P. Kelly
75'
Замена
E. Yeboah
️️️️
J. Maxwell
75'
71'
Желтая карточка
I. Odutayo
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Айронсайд
64'
Замена
K. Hurst
️️️️
H. Clifton
64'
45'
+3
Желтая карточка
D. Imray
42'
Желтая карточка
K. Grant
20'
ГОЛ! 0:1!
B. Thompson
Пас отдал
O. Olomola
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
11
Levi Amantchi
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Донкастер Роверс
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Louis Dennis
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
4-2-4
28
Шарман-Лоу
2
6
5
3
22
15
4
9
Айронсайд
14
43
3-1-5
1
17
21
30
3
29
8
8
18
Уитли
5
22
8
8
22
15
21
21
15
9
Айронсайд
14
Шарп
14
Шарп
9
Айронсайд
3
25
25
3
30
2
2
30
8
20
20
8
11
11
11
11
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Бромли
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Донкастер Роверс - Бромли
1
4
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
8
Нарушения
4
10
Офсайды
1
2
Количество передач
492
261
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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