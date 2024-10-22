Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Моркамб
Уимблдон - Моркамб: обзор матча 22 октября 2024
Уимблдон
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Моркамб
52'
Д. Тилли
66'
О. Бугиль
70'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Моркамб
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
83'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
83'
77'
Желтая карточка
L. Hendrie
77'
Замена
M. Taylor
️️️️
K. Harrack
77'
Замена
R. Millen
️️️️
Р. Уильямс
Замена
I. Ogundere
️️️️
J. Lewis
73'
71'
Замена
Т. Уайт
️️️️
Я. Сонго'о
71'
Замена
C. Brown
️️️️
A. Lewis
ГОЛ! 3:0!
M. Stevens
Пас отдал
J. Neufville
70'
ГОЛ! 2:0!
О. Бугиль
Пас отдал
C. Maycock
66'
59'
Замена
H. Hope
️️️️
B. Tollitt
Желтая карточка
J. Lewis
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тилли
Пас отдал
A. Smith
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
9
Marcus Dackers
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
18
B. Tollitt
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
9
Hallam Hope
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
2-5-1-2
1
Гудман
31
6
6
7
8
12
21
Ипполит
7
Тилли
9
Бугиль
14
3-1-4-2
31
Мур
2
46
Уильямс
33
Тутонда
24
Сонго'о
28
3
12
9
4
18
31
33
33
31
14
10
10
14
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
46
Уильямс
22
22
46
Уильямс
12
5
5
12
24
Сонго'о
4
Уайт
4
Уайт
24
Сонго'о
18
9
9
18
3
20
20
3
Остались в запасе
Уимблдон
Моркамб
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Гарри Бургойн
ВР
8
Harvey Macadam
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
8
Harvey Macadam
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Уимблдон - Моркамб
1
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
6
Офсайды
3
4
Количество передач
458
277
Сейвы
1
5
Точность передач %
76
61
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Новости команд
Все
Уимблдон
Моркамб
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+