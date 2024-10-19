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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Бэрроу
Аккрингтон Стэнли - Бэрроу: обзор матча 19 октября 2024
Аккрингтон Стэнли
19.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бэрроу
8'
Ш. Уалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Бэрроу
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ньюби
Желтая карточка
A. Henderson
90'
+3
Замена
Т. Уолтон
️️️️
Д. Костеллоу
87'
Желтая карточка
Z. Awe
81'
77'
Замена
D. Telford
️️️️
R. Feely
Замена
A. Henderson
️️️️
L. Coyle
77'
77'
Замена
N. Eccleston
️️️️
E. Acquah
Желтая карточка
Б. Вудс
69'
Замена
D. Love
️️️️
J. Knowles
66'
62'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
R. Gotts
62'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
A. Dallas
Желтая карточка
L. Coyle
30'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уалли
Пас отдал
J. Knowles
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
16
Бен Вудс
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
16
Dean Campbell
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
19
Anjola Popoola
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
Бэрроу
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Chris Popov
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
4-3-1-3
24
Бэтти
3
38
14
16
Вудс
6
7
Уалли
11
Костеллоу
31
11
5
3-2-5
23
22
8
7
Джексон
42
16
33
28
14
16
9
6
10
10
6
11
Костеллоу
23
Уолтон
23
Уолтон
11
Костеллоу
11
2
2
11
33
12
12
33
22
11
Ньюби
11
Ньюби
22
9
19
Гарнер
19
Гарнер
9
28
19
19
28
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Бэрроу
1
Michael Kelly
ВР
19
Anjola Popoola
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
19
Anjola Popoola
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
Остались в запасе
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Бэрроу
4
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
17
10
Офсайды
1
0
Количество передач
224
499
Сейвы
2
1
Точность передач %
47
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
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Аккрингтон Стэнли
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2024.09.24 20:35
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2025.01.11 17:09
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2024.12.03 20:14
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