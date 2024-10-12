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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти
Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти: обзор матча 12 октября 2024
Хэрроджейт
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
40'
T. Sims
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти
82'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
81'
Замена
O. Greaves
️️️️
N. Mawene
72'
Замена
M. Spellman
️️️️
C. Evans
72'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Б. Камва
ГОЛ! 1:0!
T. Sims
40'
Желтая карточка
J. Daly
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
7
Noah Mawene
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
23
Kyle Jameson
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Ньюпорт Каунти
35
Bailey Hopkins
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
10
Oliver Greaves
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
3-1-1-2-3
1
14
4
Мун
2
О'Коннор
14
Фолдс
10
22
Дули
21
Тэйлор
18
11
8
1-1-2-5
16
5
Кларк
8
Моррис
7
24
Уайлдиг
25
2
6
7
10
Камва
7
10
10
7
2
21
21
2
10
Камва
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
Остались в запасе
Хэрроджейт
Ньюпорт Каунти
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
35
Bailey Hopkins
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Остались в запасе
35
Bailey Hopkins
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Хэрроджейт - Ньюпорт Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
364
492
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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