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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Крю Александра
Донкастер Роверс - Крю Александра: обзор матча 12 октября 2024
Донкастер Роверс
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
73'
K. Hurst
56'
M. Conway
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Крю Александра
81'
Замена
Л. Биллингтон
️️️️
K. Breckin
76'
Желтая карточка
A. Thibaut
ГОЛ! 1:1!
K. Hurst
Пас отдал
L. Molyneux
73'
Замена
K. Hurst
️️️️
H. Clifton
70'
69'
Замена
O. Lunt
️️️️
M. Holicek
69'
Замена
A. Thibaut
️️️️
М. Сандерс
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Флеминг
62'
Замена
J. Sbarra
️️️️
J. Sterry
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
M. Conway
Пас отдал
Z. Williams
40'
Желтая карточка
J. Tabiner
30'
Желтая карточка
Р. Куни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
17
Matus Holicek
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
25
M. Conway
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
Главный тренер
Ли Белл
Донкастер Роверс
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
29
Adrien Thibaut
ЦФ
21
Fin Roberts
ЦФ
4-1-5
28
Шарман-Лоу
19
Флеминг
6
5
2
15
8
14
Шарп
14
43
4
4-5-1
34
Маршал
2
Куни
6
4
5
Деметриу
17
25
26
6
Сандерс
11
10
Трейси
2
10
10
2
19
Флеминг
9
Айронсайд
9
Айронсайд
19
Флеминг
15
21
21
15
26
2
Биллингтон
2
Биллингтон
26
17
19
19
17
6
Сандерс
29
29
6
Сандерс
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Крю Александра
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
1
Том Бут
ВР
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
21
Fin Roberts
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
21
Fin Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Донкастер Роверс - Крю Александра
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
9
Офсайды
4
0
Количество передач
512
324
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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