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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Суиндон Таун
Челтенхэм - Суиндон Таун: обзор матча 12 октября 2024
Челтенхэм
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Суиндон Таун
63'
Д. Миллер
78'
E. Archer
30'
Д. Кокс
34'
У. Райт
47'
J. McGregor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Суиндон Таун
90'
+5
Желтая карточка
У. Райт
90'
Желтая карточка
D. Barden
Замена
L. Dulson
️️️️
L. Kinsella
89'
85'
Желтая карточка
R. Longelo
82'
Замена
R. Longelo
️️️️
D. Butterworth
Замена
Х. Сохна
️️️️
L. Shipley
82'
81'
Замена
R. Delaney
️️️️
Д. Кокс
ГОЛ! 2:3!
E. Archer
Пас отдал
Л. Пэйн
78'
69'
Замена
B. Ameen
️️️️
N. Ofoborh
ГОЛ! 1:3!
Д. Миллер
Пас отдал
E. Archer
63'
62'
Замена
H. Minturn
️️️️
O. Clarke
Желтая карточка
Д. Миллер
59'
47'
ГОЛ! 0:3!
J. McGregor
Замена
Л. Пэйн
️️️️
M. Norkett
46'
Замена
J. Thomas
️️️️
S. Bennett
46'
Замена
Д. Миллер
️️️️
T. Pett
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Кокс
Желтая карточка
L. Shipley
43'
34'
ГОЛ! 0:2!
У. Райт
Пас отдал
Д. Кокс
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кокс
Пас отдал
Т. Собовале
14'
Желтая карточка
N. Ofoborh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
33
Joel McGregor
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
14
L. Dulson
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
23
Ryan Delaney
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
17
Botan Ameen
ЦФ
3-2-5
6
Стаббс
5
3
6
7
4
13
11
12
Боумен
4
4-3-4
12
Райт
22
Собовале
3
27
Кокс
33
18
Килкенни
8
10
14
9
12
3
25
Сохна
25
Сохна
3
11
27
Пэйн
27
Пэйн
11
17
19
19
17
4
14
14
4
4
10
Миллер
10
Миллер
4
8
31
31
8
14
10
10
14
27
Кокс
23
23
27
Кокс
10
17
17
10
Остались в запасе
Челтенхэм
Суиндон Таун
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
37
Redman Evans
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Челтенхэм - Суиндон Таун
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
2
Нарушения
13
12
Офсайды
0
2
Количество передач
341
336
Сейвы
1
0
Точность передач %
60
56
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
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1
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1
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2021.01.24 10:13
1
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2021.01.23 22:31
1
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22
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2022.01.08 00:50
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2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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