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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Карлайл Юнайтед
Уимблдон - Карлайл Юнайтед: обзор матча 12 октября 2024
Уимблдон
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
8'
M. Stevens
39'
M. Stevens
45+3'
C. Harper (АГ)
50'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Карлайл Юнайтед
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
М. Ипполит
90'
Замена
R. Johnson
️️️️
I. Ogundere
90'
Замена
H. Biler
️️️️
J. Neufville
76'
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
72'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
72'
64'
Замена
T. Charters
️️️️
Д. Вела
64'
Замена
C. Anthony Guy
️️️️
Д. Сади
60'
Желтая карточка
Д. Вела
Желтая карточка
R. Harbottle
56'
ГОЛ! 4:0!
M. Stevens
Пас отдал
Д. Тилли
50'
46'
Замена
L. Armstrong
️️️️
Ч. Уайк
46'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
A. Davies
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
C. Harper
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
M. Stevens
39'
34'
Желтая карточка
Б. Барклай
ГОЛ! 1:0!
M. Stevens
Пас отдал
Д. Тилли
8'
Желтая карточка
C. Maycock
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
6
James Ball
(К)
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
18
Jack Ellis
ЦП
25
Anton Dudik
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
2-5-1-2
1
Гудман
33
26
7
8
12
21
Ипполит
6
7
Тилли
14
9
Бугиль
3-3-4
21
Льюис
6
Лавелл
26
Барклай
3
16
Вела
4
10
Сади
22
2
10
10
Уайк
21
Ипполит
29
Ферлонг
29
Ферлонг
21
Ипполит
33
6
6
33
7
2
2
7
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
14
10
10
14
2
19
Робинсон
19
Робинсон
2
16
Вела
15
15
16
Вела
10
Сади
8
8
10
Сади
10
Уайк
59
59
10
Уайк
Остались в запасе
Уимблдон
Карлайл Юнайтед
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Уимблдон - Карлайл Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
10
Офсайды
2
2
Количество передач
337
616
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
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1
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
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1
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1
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