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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Моркамб
Аккрингтон Стэнли - Моркамб: обзор матча 05 октября 2024
Аккрингтон Стэнли
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Моркамб
36'
Д. Костеллоу (П)
45+1'
Д. Костеллоу
86'
B. Tollitt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Моркамб
Желтая карточка
C. O'Brien
90'
+5
Замена
Т. Уолтон
️️️️
Д. Костеллоу
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
B. Tollitt
83'
Замена
C. Brown
️️️️
L. Hendrie
76'
Замена
J. Slew
️️️️
C. Jones
Желтая карточка
Д. Костеллоу
74'
58'
Замена
H. Macadam
️️️️
Д. Тутонда
58'
Замена
H. Hope
️️️️
Я. Сонго'о
Желтая карточка
F. Rawson
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Костеллоу
Пас отдал
S. Conneely
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Костеллоу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
4
Jamie Stott
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
29
Adam Fairclough
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
3-3-1-4
38
3
14
27
28
7
Уалли
11
Костеллоу
5
31
9
2
3-1-3-3
31
Мур
46
Уильямс
2
33
Тутонда
24
Сонго'о
28
3
9
17
18
4
11
Костеллоу
23
Уолтон
23
Уолтон
11
Костеллоу
33
Тутонда
8
8
33
Тутонда
28
11
11
28
24
Сонго'о
9
9
24
Сонго'о
2
20
20
2
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Моркамб
1
Michael Kelly
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
1
Гарри Бургойн
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
29
Adam Fairclough
ЦП
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
29
Adam Fairclough
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Моркамб
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
313
254
Сейвы
2
0
Точность передач %
55
47
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Посещаемость:
3862
Новости команд
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Аккрингтон Стэнли
Моркамб
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2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
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2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
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4
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21
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
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