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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Брэдфорд Сити
Моркамб - Брэдфорд Сити: обзор матча 01 октября 2024
Моркамб
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
5'
Ш. Диабате (АГ)
88'
J. Shepherd
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Брэдфорд Сити
88'
ГОЛ! 1:1!
J. Shepherd
Пас отдал
T. Wright
Замена
H. Macadam
️️️️
P. Lewis
88'
Замена
J. Slew
️️️️
B. Tollitt
83'
Замена
H. Hope
️️️️
M. Dackers
83'
83'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Уокер
65'
Замена
V. Oliver
️️️️
К. Кавана
Желтая карточка
C. Jones
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Диабате
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
18
B. Tollitt
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
26
Lennon Dobson
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
Брэдфорд Сити
20
Paul Huntington
ЦЗ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-1-3-3
31
Мур
33
Тутонда
2
46
Уильямс
24
Сонго'о
28
3
9
4
17
18
3-2-1-1-3
24
3
Диабате
5
12
Ричардс
27
29
Одуор
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
10
Кавана
17
17
8
8
17
18
11
11
18
9
9
9
9
10
Кавана
11
11
10
Кавана
7
Уокер
29
Смит
29
Смит
7
Уокер
Остались в запасе
Моркамб
Брэдфорд Сити
1
Гарри Бургойн
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
26
Lennon Dobson
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
26
Lennon Dobson
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
Остались в запасе
20
Paul Huntington
ЦЗ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
Статистика матча Моркамб - Брэдфорд Сити
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
10
Нарушения
9
11
Офсайды
0
2
Количество передач
258
437
Сейвы
3
4
Точность передач %
59
77
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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