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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Бэрроу
Гиллинхэм - Бэрроу: обзор матча 28 сентября 2024
Гиллинхэм
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Бэрроу
17'
J. Clarke
62'
Р. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Бэрроу
Желтая карточка
Д. Уильямс
90'
+3
86'
Замена
D. Worrall
️️️️
Д. Гарнер
Замена
M. Wyllie
️️️️
Э. Невитт
82'
Замена
J. Gbode
️️️️
J. Clarke
76'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Нолан
76'
Желтая карточка
J. Clarke
71'
Желтая карточка
Э. Невитт
69'
Замена
E. Coleman
️️️️
Р. МакКензи
65'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
G. Lapslie
65'
63'
Замена
D. Telford
️️️️
E. Acquah
ГОЛ! 2:0!
Р. МакКензи
Пас отдал
Д. Нолан
62'
61'
Желтая карточка
Б. Джексон
Желтая карточка
Р. Хаттон
55'
46'
Замена
K. Kouyate
️️️️
R. Feely
Желтая карточка
M. Clark
19'
ГОЛ! 1:0!
J. Clarke
Пас отдал
Р. МакКензи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
17
Jayden Clarke
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
16
Dean Campbell
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Бэрроу
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
3-3-2-2
1
Моррис
5
Эмер
3
14
МакКензи
17
8
Литтл
32
7
Нолан
33
Хаттон
20
Невитт
22
2-2-1-5
23
12
7
Джексон
42
16
11
Ньюби
33
28
14
16
19
Гарнер
7
Нолан
23
Дак
23
Дак
7
Нолан
32
10
Уильямс
10
Уильямс
32
14
МакКензи
6
6
14
МакКензи
17
27
27
17
20
Невитт
18
18
20
Невитт
19
Гарнер
27
27
19
Гарнер
33
19
19
33
28
17
17
28
Остались в запасе
Гиллинхэм
Бэрроу
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Гиллинхэм - Бэрроу
5
1
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
371
376
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
71
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
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