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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Флитвуд
Челтенхэм - Флитвуд: обзор матча 28 сентября 2024
Челтенхэм
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Флитвуд
5'
М. Виртю
51'
М. Виртю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Флитвуд
85'
Замена
А. Одубеко
️️️️
R. Graydon
84'
Замена
М. Хелм
️️️️
М. Виртю
72'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Coughlan
Замена
L. Dulson
️️️️
Л. Пэйн
64'
58'
Желтая карточка
М. Виртю
Замена
T. Pett
️️️️
S. Bennett
55'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Д. Миллер
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Виртю
Пас отдал
E. Bonds
Желтая карточка
Л. Пэйн
50'
36'
Желтая карточка
E. Bonds
31'
Желтая карточка
Д. Мэйор
Желтая карточка
S. Bennett
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Виртю
Пас отдал
R. Coughlan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
7
Ethon Archer
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
6
Luke Young
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
Флитвуд
6
Рис Беннет
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
10
Марк Хелм
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
4-3-4
6
Стаббс
5
3
27
Пэйн
7
27
Колуилл
6
10
Миллер
13
9
Тэйлор
17
3-1-5-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
32
4
Болтон
21
Хант
19
10
Мэйор
24
Виртю
16
44
19
17
4
4
17
27
Пэйн
14
14
27
Пэйн
10
Миллер
12
Боумен
12
Боумен
10
Миллер
24
Виртю
10
Хелм
10
Хелм
24
Виртю
19
23
Харрат
23
Харрат
19
19
11
Одубеко
11
Одубеко
19
Остались в запасе
Челтенхэм
Флитвуд
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
6
Рис Беннет
ЦЗ
14
Райан Брум
ПП
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
Остались в запасе
6
Рис Беннет
ЦЗ
14
Райан Брум
ПП
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Челтенхэм - Флитвуд
2
3
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
401
364
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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