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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Милтон Кинс Донс
Бромли - Милтон Кинс Донс: обзор матча 28 сентября 2024
Бромли
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
23'
M. Cheek
8'
J. Tomlinson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Милтон Кинс Донс
88'
Замена
Д. Уайт
️️️️
J. Tomlinson
88'
Замена
S. Finch
️️️️
T. Leigh
78'
Замена
T. Carroll
️️️️
Л. Келли
Замена
М. Динанга
️️️️
К. Конгрив
72'
Замена
L. Leigh
️️️️
A. Charles
72'
66'
Замена
B. Ilunga
️️️️
A. Nemane
53'
Желтая карточка
T. Leigh
Замена
B. Topalloj
️️️️
K. Grant
46'
Желтая карточка
K. Grant
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
M. Cheek
Пас отдал
К. Уитли
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Tomlinson
Пас отдал
T. Leigh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
16
C. Reynolds
(К)
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
18
Кори Уитли
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Бромли
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
10
Маркус Динанга
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Sonny Finch
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4-1-1-4
1
21
30
16
4
3
20
Конгрив
18
Уитли
8
5
9
4-4-1-1
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
5
Такер
23
24
8
Гилби
4
Келли
24
Лемоней-Эванс
4
21
23
23
21
20
Конгрив
10
Динанга
10
Динанга
20
Конгрив
4
8
8
4
23
31
31
23
4
Келли
11
11
4
Келли
4
10
Уайт
10
Уайт
4
24
10
10
24
Остались в запасе
Бромли
Милтон Кинс Донс
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Бромли - Милтон Кинс Донс
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
1
Количество передач
278
459
Сейвы
3
3
Точность передач %
53
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
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Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
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2021.01.09 23:01
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