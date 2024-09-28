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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Колчестер Юнайтед
Уолсолл - Колчестер Юнайтед: обзор матча 28 сентября 2024
Уолсолл
28.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
39'
J. Jellis
79'
А. Адома
89'
J. Earing
90+2'
J. Earing
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 4:0!
J. Earing
Пас отдал
Н. Лоу
90'
+2
Замена
B. Comley
️️️️
R. Stirk
90'
+2
Замена
D. Johnson
️️️️
Н. Лоу
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
J. Earing
89'
82'
Замена
А. Доннелли
️️️️
Э. Яндоло
81'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Л. Тэйлор
81'
Замена
Р. Хант
️️️️
С. Товид
ГОЛ! 2:0!
А. Адома
79'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
71'
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
71'
64'
Замена
А. Рид
️️️️
Т. Бишоп
51'
Замена
Э. Скалли
️️️️
О. Эдвардс
Желтая карточка
C. Barrett
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
J. Jellis
Пас отдал
T. Allen
39'
32'
Желтая карточка
А. Вудъярд
21'
Желтая карточка
Т. Фланаган
15'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Уолсолл
19
Reyes Cleary
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
1-3-5
1
26
24
2
22
8
9
Лоу
9
Мэтт
8
24
3-3-1-3
1
Мейси
6
Фланаган
5
3
Яндоло
10
30
Вудъярд
8
Бишоп
11
Эдвардс
18
34
Товид
33
Тэйлор
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
8
21
21
8
8
14
14
8
9
Лоу
39
39
9
Лоу
3
Яндоло
6
Доннелли
6
Доннелли
3
Яндоло
34
Товид
2
Хант
2
Хант
34
Товид
8
Бишоп
16
Рид
16
Рид
8
Бишоп
11
Эдвардс
25
Скалли
25
Скалли
11
Эдвардс
33
Тэйлор
11
Гордон
11
Гордон
33
Тэйлор
Остались в запасе
Уолсолл
Колчестер Юнайтед
19
Reyes Cleary
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
19
Reyes Cleary
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Уолсолл - Колчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
6
Офсайды
2
2
Количество передач
286
369
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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Колчестер Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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2019.10.31 20:23
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2019.10.30 00:35
1
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2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
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2019.09.26 00:37
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