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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Брэдфорд Сити
Хэрроджейт - Брэдфорд Сити: обзор матча 28 сентября 2024
Хэрроджейт
28.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
11'
С. Дули
22'
Э. Тэйлор
28'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Брэдфорд Сити
Желтая карточка
L. Sutton
90'
+3
Замена
Z. Asare
️️️️
J. Daly
90'
+1
Желтая карточка
J. Belshaw
89'
Замена
W. Burrell
️️️️
J. Falkingham
81'
Замена
С. Фоларин
️️️️
Э. Тэйлор
81'
80'
Замена
V. Oliver
️️️️
Д. Уокер
Замена
L. Sutton
️️️️
D. Cornelius
75'
69'
Замена
T. Wright
️️️️
B. Pointon
46'
Замена
К. Одуор
️️️️
А. Паттисон
46'
Замена
К. Кавана
️️️️
O. Sanderson
46'
Замена
J. Benn
️️️️
B. Halliday
40'
Желтая карточка
Д. Уокер
28'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кук
ГОЛ! 2:0!
Э. Тэйлор
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Дули
Пас отдал
T. Sims
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
38
Gabriel Wadsworth
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
4-2-4
1
14
4
Мун
30
Гибсон
2
О'Коннор
21
Тэйлор
22
Дули
11
44
8
18
3-2-1-4
24
3
Диабате
5
12
Ричардс
23
Паттисон
21
Смолвуд
7
Уокер
2
23
18
39
Кук
11
2
2
11
8
17
17
8
21
Тэйлор
12
Фоларин
12
Фоларин
21
Тэйлор
44
6
6
44
23
Паттисон
29
Одуор
29
Одуор
23
Паттисон
2
27
27
2
18
10
Кавана
10
Кавана
18
7
Уокер
11
11
7
Уокер
23
17
17
23
Остались в запасе
Хэрроджейт
Брэдфорд Сити
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
38
Gabriel Wadsworth
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Остались в запасе
38
Gabriel Wadsworth
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Хэрроджейт - Брэдфорд Сити
2
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
236
360
Сейвы
0
3
Точность передач %
59
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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