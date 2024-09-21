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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Ньюпорт Каунти
Бэрроу - Ньюпорт Каунти: обзор матча 21 сентября 2024
Бэрроу
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
(К)
ОП
10
Бобби Камва
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Chris Popov
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
15
Josh Seberry
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
2-2-1-5
7
Джексон
8
42
16
11
Ньюби
14
19
Гарнер
17
16
28
2-1-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
23
25
19
Бейкер-Ричардсон
7
18
Остались в запасе
Бэрроу
Ньюпорт Каунти
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Chris Popov
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
15
Josh Seberry
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Chris Popov
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
15
Josh Seberry
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Бэрроу - Ньюпорт Каунти
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
408
266
Сейвы
0
7
Точность передач %
75
64
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
12
7
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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