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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Челтенхэм
Солфорд Сити - Челтенхэм: обзор матча 14 сентября 2024
Солфорд Сити
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Челтенхэм
60'
Х. Аделакун
86'
Х. Аделакун
48'
E. Archer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Челтенхэм
Желтая карточка
Д. Честерс
90'
+2
88'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Х. Сохна
88'
Замена
M. Norkett
️️️️
М. Тэйлор
ГОЛ! 2:1!
Х. Аделакун
Пас отдал
C. McAleny
86'
Замена
C. McAleny
️️️️
Б. Вудберн
73'
63'
Замена
L. Dulson
️️️️
A. Jude-Boyd
63'
Замена
Х. Сохна
️️️️
Д. Колуилл
ГОЛ! 1:1!
Х. Аделакун
Пас отдал
Б. Вудберн
60'
Замена
Х. Многа
️️️️
Т. Эдвардс
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
E. Archer
Пас отдал
L. Young
Замена
К. Куасси
️️️️
К. Стоктон
46'
45'
+6
Замена
L. Shipley
️️️️
R. Haynes
Замена
K. N'Mai
️️️️
O. Ashley
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
(К)
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Челтенхэм
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
7
Ethon Archer
ЦП
6
Luke Young
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Челтенхэм
3
Lewis Shipley
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
14
L. Dulson
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
3-4-1-2
32
Джонс
12
Эдвардс
5
29
Гарбатт
4
Остерфилд
14
Форна
6
20
Честерс
7
Вудберн
19
13
Стоктон
4-3-4
27
Пэйн
6
Стаббс
5
17
7
6
27
Колуилл
9
Тэйлор
3
13
17
12
Эдвардс
19
Многа
19
Многа
12
Эдвардс
6
10
10
6
13
Стоктон
14
Куасси
14
Куасси
13
Стоктон
7
Вудберн
14
14
7
Вудберн
3
3
3
3
27
Колуилл
25
Сохна
25
Сохна
27
Колуилл
17
14
14
17
9
Тэйлор
11
11
9
Тэйлор
Сохна
12
Боумен
12
Боумен
Сохна
Остались в запасе
Солфорд Сити
Челтенхэм
1
Matt Young
ВР
47
Хакиб Аделакун
ПВ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
4
Tom Pett
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
47
Хакиб Аделакун
ПВ
44
Ryan Watson
ЦФ
Остались в запасе
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
4
Tom Pett
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Солфорд Сити - Челтенхэм
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
356
310
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
63
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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