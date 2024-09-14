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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Бэрроу
Гримсби Таун - Бэрроу: обзор матча 14 сентября 2024
Гримсби Таун
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бэрроу
45+3'
K. Green
14'
S. Foley
26'
T. Vassell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Бэрроу
90'
+3
Желтая карточка
R. Feely
Желтая карточка
D. Wilson
90'
+3
90'
+2
Замена
E. Acquah
️️️️
K. Spence
Желтая карточка
К. Эйнли
86'
Замена
C. Gardner
️️️️
E. Khouri
85'
Замена
M. Carson
️️️️
Д. Хам
78'
Желтая карточка
K. Green
77'
Замена
Л. Баррингтон
️️️️
Д. Сванторссон
77'
Замена
К. Эйнли
️️️️
C. Vernam
77'
68'
Желтая карточка
D. Telford
Замена
D. Wilson
️️️️
Д. Роуз
68'
64'
Замена
D. Telford
️️️️
Д. Гарнер
ГОЛ! 1:2!
K. Green
Пас отдал
Д. Сванторссон
45'
+3
26'
ГОЛ! 0:2!
T. Vassell
Пас отдал
Б. Джексон
14'
ГОЛ! 0:1!
S. Foley
Пас отдал
Б. Джексон
5'
Желтая карточка
D. Campbell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
20
George McEachran
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Бэрроу
29
Junior Tiensia
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
4-3-1-2
1
Иствуд
33
Хам
5
17
21
8
4
20
11
Сванторссон
32
Роуз
30
2-3-1-4
23
8
7
Джексон
42
16
22
11
Ньюби
19
Гарнер
28
16
6
33
Хам
3
3
33
Хам
30
16
Эйнли
16
Эйнли
30
11
Сванторссон
14
Баррингтон
14
Баррингтон
11
Сванторссон
32
Роуз
25
25
32
Роуз
8
22
22
8
19
Гарнер
19
19
19
Гарнер
8
33
33
8
Остались в запасе
Гримсби Таун
Бэрроу
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
Главный тренер
Шон Пирсон
29
Junior Tiensia
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
Остались в запасе
29
Junior Tiensia
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Гримсби Таун - Бэрроу
3
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
451
267
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
64
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
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