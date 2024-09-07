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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Уолсолл
Милтон Кинс Донс - Уолсолл: обзор матча 07 сентября 2024
Милтон Кинс Донс
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Уолсолл
18'
C. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Уолсолл
Замена
М. Деннис
️️️️
C. Hendry
82'
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Келли
82'
82'
Замена
D. Johnson
️️️️
J. Jellis
72'
Замена
А. Адома
️️️️
C. Barrett
72'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
Н. Лоу
Желтая карточка
C. Hendry
68'
Замена
Д. Такер
️️️️
L. Maguire
65'
63'
Желтая карточка
J. Jellis
Замена
S. Wearne
️️️️
A. Nemane
60'
46'
Замена
R. Cleary
️️️️
Д. Холл
46'
Замена
C. Lakin
️️️️
E. Weir
ГОЛ! 1:0!
C. Hendry
Пас отдал
Л. Келли
18'
13'
Желтая карточка
E. Weir
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
20
Kane Thompson-Sommers
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
19
Reyes Cleary
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
3-5-1-1
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
23
4
Келли
24
8
Гилби
34
24
Лемоней-Эванс
14
2-5-4
26
3
24
2
33
Холл
22
21
24
8
9
Лоу
12
5
5
Такер
5
Такер
5
23
39
39
23
4
Келли
4
4
4
Келли
14
19
Деннис
19
Деннис
14
33
Холл
19
19
33
Холл
2
37
Адома
37
Адома
2
3
8
8
3
9
Лоу
9
Мэтт
9
Мэтт
9
Лоу
22
39
39
22
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Уолсолл
12
Nathan Harness
ВР
20
Kane Thompson-Sommers
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
32
George Barrett
ВР
16
Ronan Maher
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
20
Kane Thompson-Sommers
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
16
Ronan Maher
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Уолсолл
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
1
Количество передач
621
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
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