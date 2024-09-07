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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Бромли
Колчестер Юнайтед - Бромли: обзор матча 07 сентября 2024
Колчестер Юнайтед
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бромли
60'
О. Эдвардс
23'
M. Cheek (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Бромли
90'
+7
Замена
C. Reynolds
️️️️
К. Уитли
90'
+6
Вторая желтая
B. Topalloj
90'
+5
Желтая карточка
B. Thompson
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Л. Тэйлор
79'
Замена
Э. Скалли
️️️️
А. Рид
79'
Замена
А. Вудъярд
️️️️
Т. Бишоп
71'
71'
Замена
B. Thompson
️️️️
J. Arthurs
Замена
Д. Гордон
️️️️
Г. Андерсон
71'
68'
Замена
L. Amantchi
️️️️
М. Динанга
Желтая карточка
О. Эдвардс
63'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдвардс
Пас отдал
J. Payne
60'
Замена
О. Эдвардс
️️️️
Р. Хант
54'
Желтая карточка
M. Egbo
52'
48'
Желтая карточка
I. Odutayo
27'
Желтая карточка
M. Cheek
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Cheek
Желтая карточка
Э. Яндоло
22'
3'
Желтая карточка
B. Topalloj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
3
I. Odutayo
ЦП
9
M. Cheek
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
25
Энтони Скалли
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
3-3-1-3
1
Мейси
3
Яндоло
6
Фланаган
2
Хант
16
Рид
8
Бишоп
10
7
Андерсон
33
Тэйлор
34
Товид
18
3-2-2-3
1
30
4
21
17
23
20
3
18
Уитли
10
Динанга
9
8
Бишоп
30
Вудъярд
30
Вудъярд
8
Бишоп
2
Хант
11
Эдвардс
11
Эдвардс
2
Хант
16
Рид
25
Скалли
25
Скалли
16
Рид
33
Тэйлор
14
Хоппер
14
Хоппер
33
Тэйлор
7
Андерсон
11
Гордон
11
Гордон
7
Андерсон
18
Уитли
16
16
18
Уитли
20
8
8
20
10
Динанга
11
11
10
Динанга
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Бромли
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
12
Sam Long
ВР
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Бромли
3
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
373
206
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
61
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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