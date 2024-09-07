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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Карлайл Юнайтед
Брэдфорд Сити - Карлайл Юнайтед: обзор матча 07 сентября 2024
Брэдфорд Сити
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
2'
Э. Кук
70'
Э. Кук
58'
H. Neal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Карлайл Юнайтед
Желтая карточка
Ш. Диабате
90'
+3
Замена
J. Shepherd
️️️️
T. Wright
90'
Замена
V. Oliver
️️️️
Э. Кук
90'
Замена
А. Паттисон
️️️️
O. Sanderson
89'
81'
Желтая карточка
D. McGeouch
Желтая карточка
C. Kelly
78'
76'
Замена
D. McGeouch
️️️️
Д. Джонс
76'
Замена
L. Armstrong
️️️️
H. Neal
ГОЛ! 2:1!
Э. Кук
Пас отдал
T. Wright
70'
67'
Желтая карточка
A. Davies
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
65'
64'
Желтая карточка
Б. Барклай
61'
Замена
С. Лавелл
️️️️
Т. Томас
58'
ГОЛ! 1:1!
H. Neal
Пас отдал
C. Harper
Желтая карточка
N. Byrne
29'
20'
Желтая карточка
H. Neal
11'
Замена
C. Harper
️️️️
B. Williams
ГОЛ! 1:0!
Э. Кук
Пас отдал
Д. Уокер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Брэдфорд Сити
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
3-1-1-5
24
29
Одуор
12
3
Диабате
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
17
2
17
18
2-4-4
21
Льюис
4
Томас
20
16
Вела
4
10
Сади
11
Джонс
22
2
10
10
Уайк
17
5
5
17
18
23
Паттисон
23
Паттисон
18
39
Кук
11
11
39
Кук
29
Одуор
23
23
29
Одуор
4
Томас
6
Лавелл
6
Лавелл
4
Томас
20
3
3
20
11
Джонс
21
21
11
Джонс
4
59
59
4
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Карлайл Юнайтед
27
Jay Benn
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
27
Jay Benn
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Брэдфорд Сити - Карлайл Юнайтед
3
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
349
408
Сейвы
5
2
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
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Англия. Национальная лига, 22 тур
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Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
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28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
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