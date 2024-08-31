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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Ноттс Каунти
Суиндон Таун - Ноттс Каунти: обзор матча 31 августа 2024
Суиндон Таун
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
21'
Г. Килкенни
30'
Д. МакГолдрик
80'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Ноттс Каунти
Замена
Д. Кен
️️️️
J. King
89'
82'
Замена
Д. Эббот
️️️️
Д. Кроули
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
D. Butterworth
️️️️
O. Clarke
72'
71'
Замена
C. Scott
️️️️
К. Эдвардс
69'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
Замена
К. Тшиманга
️️️️
P. Glatzel
64'
Замена
А. Дринан
️️️️
Г. Смит
64'
57'
Замена
К. Гордон
️️️️
Н. Царулла
57'
Замена
M. Palmer
️️️️
Д. Хинчи
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
К. Грант
ГОЛ! 1:0!
Г. Килкенни
Пас отдал
У. Райт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
15
J. King
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
7
Дэн Кроули
(К)
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Суиндон Таун
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
4-4-2
1
24
Холл
3
22
Собовале
12
Райт
8
30
15
18
Килкенни
10
Смит
9
2-3-2-3
1
Басс
28
4
Бедо
6
Хинчи
22
Эдвардс
11
Грант
10
Джонс
7
Кроули
25
Царулла
17
МакГолдрик
5
15
16
Кен
16
Кен
15
8
14
14
8
9
20
Тшиманга
20
Тшиманга
9
10
Смит
23
Дринан
23
Дринан
10
Смит
25
Царулла
2
Гордон
2
Гордон
25
Царулла
7
Кроули
33
Эббот
33
Эббот
7
Кроули
6
Хинчи
18
18
6
Хинчи
22
Эдвардс
20
20
22
Эдвардс
Остались в запасе
Суиндон Таун
Ноттс Каунти
31
Harrison Minturn
ЦЗ
33
Joel McGregor
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
31
Harrison Minturn
ЦЗ
33
Joel McGregor
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Суиндон Таун - Ноттс Каунти
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
5
Офсайды
1
2
Количество передач
374
624
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Ноттс Каунти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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