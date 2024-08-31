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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Ньюпорт Каунти
Моркамб - Ньюпорт Каунти: обзор матча 31 августа 2024
Моркамб
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
9'
А. Уайлдиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Ньюпорт Каунти
90'
+5
Замена
C. Evans
️️️️
А. Уайлдиг
Замена
Т. Уайт
️️️️
Я. Сонго'о
90'
+2
Желтая карточка
Я. Сонго'о
89'
80'
Желтая карточка
N. Townsend
76'
Замена
K. Evans
️️️️
Б. Камва
Замена
A. Lewis
️️️️
Д. Тутонда
75'
Желтая карточка
P. Lewis
74'
72'
Желтая карточка
Б. Камва
65'
Желтая карточка
N. Mawene
Замена
B. Tollitt
️️️️
J. Slew
65'
Замена
L. Angol
️️️️
H. Hope
65'
Замена
P. Lewis
️️️️
H. Macadam
65'
60'
Замена
N. Mawene
️️️️
Б. Моррис
32'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
Желтая карточка
Г. Эдвардс
32'
Желтая карточка
Д. Тутонда
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Уайлдиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
28
Callum Jones
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
4
Jamie Stott
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
17
Paul Lewis
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Мур
33
Тутонда
46
Уильямс
2
24
Сонго'о
28
8
7
Эдвардс
9
11
4
2-1-3-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
21
МакЛафлин
17
24
Уайлдиг
1
23
6
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
24
Сонго'о
4
Уайт
4
Уайт
24
Сонго'о
8
17
17
8
11
18
18
11
9
9
9
9
8
Моррис
7
7
8
Моррис
24
Уайлдиг
2
2
24
Уайлдиг
10
Камва
7
7
10
Камва
Остались в запасе
Моркамб
Ньюпорт Каунти
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Моркамб - Ньюпорт Каунти
4
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
347
375
Сейвы
0
4
Точность передач %
66
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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