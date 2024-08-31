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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Транмер
Карлайл Юнайтед - Транмер: обзор матча 31 августа 2024
Карлайл Юнайтед
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Транмер
6'
A. Davies
7'
O. Patrick
37'
O. Patrick
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Транмер
Желтая карточка
J. Ellis
85'
Замена
L. Armstrong
️️️️
Д. Джонс
78'
Замена
J. Ellis
️️️️
B. Williams
78'
Замена
Б. Барклай
️️️️
A. Hayden
67'
Замена
Д. Сади
️️️️
Д. Вела
60'
60'
Замена
H. Saunders
️️️️
Д. Дэвисон
Желтая карточка
Д. Джонс
45'
+1
37'
ГОЛ! 1:2!
O. Patrick
Пас отдал
C. Jennings
7'
ГОЛ! 1:1!
O. Patrick
Пас отдал
Z. Bradshaw
ГОЛ! 1:0!
A. Davies
Пас отдал
Д. Аду-Аджей
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
2
Archie Davies
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
16
Крис Мерри
ЦП
4
Jordan Turnbull
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Транмер
24
Josh Williams
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
2-3-5
21
Льюис
4
Томас
20
11
Джонс
16
Вела
4
18
Аду-Аджей
6
22
10
Уайк
2
2-1-1-5
5
Дэвис
22
22
Норман
16
Мерри
22
1
13
Дэвисон
18
23
6
26
Барклай
26
Барклай
6
20
18
18
20
16
Вела
10
Сади
10
Сади
16
Вела
11
Джонс
59
59
11
Джонс
13
Дэвисон
32
32
13
Дэвисон
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Транмер
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
24
Josh Williams
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Остались в запасе
24
Josh Williams
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Транмер
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
391
247
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
53
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
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Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
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2020.01.26 19:52
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2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
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2020.01.24 06:59
2
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