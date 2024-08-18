Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Флитвуд
Ноттс Каунти - Флитвуд: обзор матча 18 августа 2024
Ноттс Каунти
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Флитвуд
57'
А. Джатта
90+5'
Д. Джонс (П)
30'
R. Graydon
46'
B. Sarpong-Wiredu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Флитвуд
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Джонс
90'
+5
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
90'
81'
Желтая карточка
А. Одубеко
81'
Замена
А. Одубеко
️️️️
R. Graydon
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
C. Scott
80'
75'
Желтая карточка
R. Graydon
66'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хант
66'
Замена
М. Виртю
️️️️
Д. Мэйор
66'
Замена
T. Lonergan
️️️️
М. Хелм
65'
Замена
Д. Болтон
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
Замена
Н. Царулла
️️️️
A. Chicksen
63'
Замена
M. Palmer
️️️️
К. Грант
63'
Замена
С. Робертсон
️️️️
Д. Хинчи
63'
61'
Желтая карточка
М. Хелм
ГОЛ! 1:2!
А. Джатта
Пас отдал
L. Macari
57'
55'
Желтая карточка
E. Bonds
46'
ГОЛ! 0:2!
B. Sarpong-Wiredu
Пас отдал
R. Graydon
30'
ГОЛ! 0:1!
R. Graydon
Пас отдал
М. Хант
Желтая карточка
M. Platt
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
7
Дэн Кроули
(К)
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
5
Matthew Platt
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
14
Райан Брум
ПП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
18
Matt Palmer
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Флитвуд
32
Kayden Hughes
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
3-2-2-3
1
Басс
28
15
4
Бедо
6
Хинчи
11
Грант
7
Кроули
10
Джонс
20
Джатта
20
5
2-1-5-1-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
4
Медли
21
Хант
14
Брум
10
Мэйор
10
Хелм
19
16
44
18
11
Грант
18
18
11
Грант
6
Хинчи
20
Робертсон
20
Робертсон
6
Хинчи
15
25
Царулла
25
Царулла
15
20
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
44
4
Болтон
4
Болтон
44
10
Мэйор
24
Виртю
24
Виртю
10
Мэйор
21
Хант
44
Паттерсон
44
Паттерсон
21
Хант
10
Хелм
18
18
10
Хелм
19
11
Одубеко
11
Одубеко
19
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Флитвуд
21
Sam Slocombe
ВР
22
Кертис Эдвардс
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
32
Kayden Hughes
ЦЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
22
Кертис Эдвардс
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
Остались в запасе
32
Kayden Hughes
ЦЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Ноттс Каунти - Флитвуд
2
4
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
7
14
Офсайды
1
0
Количество передач
746
173
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
67
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Новости команд
Все
Ноттс Каунти
Флитвуд
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+