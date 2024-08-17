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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Гиллинхэм
Моркамб - Гиллинхэм: обзор матча 17 августа 2024
Моркамб
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
76'
G. Lapslie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Гиллинхэм
Замена
R. Millen
️️️️
L. Hendrie
90'
+1
Замена
A. Lewis
️️️️
Д. Тутонда
90'
+1
85'
Желтая карточка
G. Lapslie
81'
Замена
J. Gbode
️️️️
Д. Нолан
Замена
L. Angol
️️️️
B. Tollitt
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
G. Lapslie
Пас отдал
J. Clarke
Замена
J. Slew
️️️️
Т. Уайт
68'
65'
Желтая карточка
Р. Хаттон
62'
Замена
O. Hawkins
️️️️
J. Wakeling
62'
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
18
B. Tollitt
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
9
Hallam Hope
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
8
Армани Литтл
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
26
Lennon Dobson
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
24
Harry Waldock
ЦП
18
Marcus Wyllie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
2-1-4-1-2
31
Мур
33
Тутонда
2
24
Сонго'о
8
28
4
Уайт
18
7
Эдвардс
4
9
3-3-2-2
25
Тернер
14
МакКензи
5
Эмер
3
8
Литтл
17
10
Уильямс
33
Хаттон
7
Нолан
22
24
2
22
22
2
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
18
9
9
18
4
Уайт
11
11
4
Уайт
10
Уильямс
32
32
10
Уильямс
7
Нолан
27
27
7
Нолан
24
12
12
24
Остались в запасе
Моркамб
Гиллинхэм
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
26
Lennon Dobson
ЦП
1
Гленн Моррис
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
24
Harry Waldock
ЦП
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
26
Lennon Dobson
ЦП
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
24
Harry Waldock
ЦП
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Моркамб - Гиллинхэм
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
5
15
Офсайды
5
0
Количество передач
375
402
Сейвы
2
3
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
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Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
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