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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт
Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт: обзор матча 17 августа 2024
Аккрингтон Стэнли
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Хэрроджейт
29'
Т. Уолтон
60'
J. Knowles
62'
K. Mooney
16'
J. Daly
33'
Э. Тэйлор
90+3'
С. Фоларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
С. Фоларин
Пас отдал
T. Sims
Замена
Б. Вудс
️️️️
J. Knowles
89'
Замена
L. Coyle
️️️️
S. Conneely
83'
ГОЛ! 3:2!
K. Mooney
62'
ГОЛ! 2:2!
J. Knowles
Пас отдал
Т. Уолтон
60'
57'
Желтая карточка
С. Фоларин
46'
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. Daly
33'
ГОЛ! 1:2!
Э. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолтон
29'
Замена
N. Khumbeni
️️️️
F. Rawson
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
J. Daly
Желтая карточка
C. O'Brien
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
4
Seb Quirk
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
2
Z. Asare
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Аккрингтон Стэнли
30
Liam Isherwood
ВР
27
Nelson Khumbeni
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
Хэрроджейт
23
James Moorby
ЦЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
2-4-4
1
38
3
4
7
Уалли
23
Уолтон
28
5
9
11
2
2-1-3-2-2
1
14
2
О'Коннор
14
Фолдс
17
10
2
12
Фоларин
21
Тэйлор
11
6
5
27
27
5
11
16
Вудс
16
Вудс
11
28
6
6
28
11
18
18
11
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Хэрроджейт
30
Liam Isherwood
ВР
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
23
James Moorby
ЦЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
30
Liam Isherwood
ВР
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
Остались в запасе
23
James Moorby
ЦЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт
1
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
14
Офсайды
0
2
Количество передач
415
222
Сейвы
1
6
Точность передач %
74
49
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
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2020.01.28 07:44
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