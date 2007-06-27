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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)
Помощники:
А. Лукашин, А. Монахов (оба – Москва)

СКА-Хабаровск - Сатурн

27.06.2007, Среда, 12:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала СКА-Хабаровск - Сатурн
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