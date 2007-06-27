КАМАЗ - Крылья Советов

|28 тур
|20 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|4:0
|КАМАЗ
|11 тур
|24 мая, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|20 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|4:0
|КАМАЗ
|11 тур
|24 мая, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|3:0
|Крылья Советов
|29 тур
|28 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|КАМАЗ
|12 тур
|15 мая, среда
|00:00
|КАМАЗ
|0:0
|Крылья Советов
|17 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|КАМАЗ
|8 тур
|24 мая, среда
|00:00
|КАМАЗ
|1:0
|Крылья Советов
|16 тур
|20 июля, среда
|00:00
|КАМАЗ
|3:1
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, четверг
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|КАМАЗ
|23 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|1:1
|Крылья Советов
|8 тур
|21 апреля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|4:0
|КАМАЗ