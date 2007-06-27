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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
Т.Калугин, И.Плахов (оба – Москва)

КАМАЗ - Крылья Советов

27.06.2007, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала КАМАЗ - Крылья Советов
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 4:0 КАМАЗ
11 тур
24 мая, суббота 00:00 КАМАЗ 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 КАМАЗ
12 тур
15 мая, среда 00:00 КАМАЗ 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 КАМАЗ
8 тур
24 мая, среда 00:00 КАМАЗ 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 КАМАЗ 3:1 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, четверг 00:00 Крылья Советов 1:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1993
23 тур
7 августа, суббота 00:00 КАМАЗ 1:1 Крылья Советов
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Крылья Советов 4:0 КАМАЗ
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