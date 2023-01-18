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Альмерия
Спортинг
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
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Последние матчи
Все
Альмерия
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Альмерия - Спортинг: обзор матча 31 августа 2024

Альмерия
31.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Спортинг
77' А. Сентельес
84' В. Кампусано
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альмерия - Спортинг
Матч завершен
Замена
Бруну Ланга ️️️️➡️️ Алехандро Сентельес
89'
Замена
Марко Милованович ️️️️➡️️ Нико Меламед
88'
84'
ГОЛ! 1:1! Виктор Кампусано
Пас отдал Jonathan Dubasin
82'
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Хесус Берналь
80'
Желтая карточка
Робер Пьер
ГОЛ! 1:0! Алехандро Сентельес
Пас отдал Лукас Робертоне
77'
72'
Замена
Сесар Гелаберт ️️️️➡️️ Ignacio Mendez
72'
Замена
Робер Пьер ️️️️➡️️ Эрик Курбело
Замена
Лукас Робертоне ️️️️➡️️ Гонсало Мелеро
70'
61'
Замена
Дани Кейпо ️️️️➡️️ Гаспар Кампос
61'
Замена
P. Garcia ️️️️➡️️ Хосе Анхель
Замена
Марк Пубиль ️️️️➡️️ Алехандро Посо
57'
Замена
Лео Баптистао ️️️️➡️️ Арнау Пучмаль
57'
50'
Желтая карточка
Эрик Курбело
36'
Желтая карточка
Хосе Анхель
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
4
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
2
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Гонсало Мелеро
(К) ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
22
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К) ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
10
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
15
Иддрису Баба
ЦП
5
Лукас Робертоне
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
30
Valen Gómez
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
26
Iker Martinez
ЦЗ
4
Робер Пьер
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
18
Сесар Гелаберт
АП
9
Дани Кейпо
ЛВ
5
P. Garcia
ЦФ
27
A. Oyon
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
11
Виктор Кампусано
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Максимиану
21
Чуми
3
Гонсалес
20
Сентельес
4
Кайки
17
Посо
2
Пучмаль
8
Мелеро
10
Меламед
11
Аррибас
9
Суарес
4-3-1-2
1
Янес
2
Росас
22
Санчес
23
Курбело
3
Анхель
8
Берналь
14
Олаэчеа
17
7
Кампос
19
Отеро
10
20
Сентельес
24
Ланга
24
Ланга
20
Сентельес
17
Посо
18
Пубиль
18
Пубиль
17
Посо
8
Мелеро
5
Робертоне
5
Робертоне
8
Мелеро
2
Пучмаль
12
Баптистао
12
Баптистао
2
Пучмаль
10
Меламед
19
Милованович
19
Милованович
10
Меламед
23
Курбело
4
Пьер
4
Пьер
23
Курбело
10
18
Гелаберт
18
Гелаберт
10
7
Кампос
9
Кейпо
9
Кейпо
7
Кампос
3
Анхель
5
5
3
Анхель
8
Берналь
11
Кампусано
11
Кампусано
8
Берналь
Остались в запасе
Альмерия
Спортинг
13
Фернандо Мартинес
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Дьон Лопи
ОП
15
Иддрису Баба
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Кристиан Жоэль
ВР
26
Iker Martinez
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
27
A. Oyon
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Дьон Лопи
ОП
15
Иддрису Баба
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
26
Iker Martinez
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
27
A. Oyon
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Альмерия - Спортинг
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
13
12
Офсайды
0
1
Количество передач
589
427
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
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Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Медитерранео
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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